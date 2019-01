Thomas Vanek kassiert sechste Pleite in Folge

All-Star-Game

Bekannt gegeben wurden am Mittwoch die Line-ups für das anstehende All-Star-Game am 26. Jänner in San Jose. Die dort ansässigen Sharks stellen mit Joe Pavelski, Erik Karlsson und Brent Burns drei Spieler ab. Alexander Owetschkin vom Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals sagte seine Teilnahme ab. Der 33-jährige Russe will sich etwas Erholung gönnen und nimmt dafür eine automatische Sperre von einem Spiel in Kauf.