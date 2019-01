„Ich will die Berge spüren!“

Denn auch Fotos hasste die St. Veiterin. „Es war furchtbar, wenn jemand eine Kamera in meine Richtung hielt.“ Auch mit Kälte hatte die 40-Jährige Probleme: „Ich hasste den Winter, habe die Berge gemieden.“ Doch ausgestattet mit mehr Selbstwusstsein, stellte sich Constanze ihren Ängsten: „Ich habe mir einen Fotografen gesucht, der mit mir etwas Besonders machen wolle.“ Mit Heimo Husbeck von der Shootingfactory ging es in die winterlichen Berge, zu vereisten Wasserfällen. „Trotz kalter Windböen zog ich mich teils komplett aus und posierte. Es ist unglaublich, wenn man die Eiskristalle im Jänner auf seiner Haus spürt. Obwohl es fast schon schmerzte, war ich einfach glücklich, denn mein inneres Feuer brannte lichterloh.“ Mittlerweile hat Constanze mit Fotografen zahlreiche Gipfel erklommen, wie Hochobir oder Mangart, um dort einzigartige Fotos zu machen. Constanze: „Eis und Schnee auf der Haut zu spüren, ist etwas ganz Besonders. Ich will nicht nur einfach auf den Gipfel steigen, ich will den Berg, die Steinen, die Moose, die Felsen einfach spüren. Und diese Erlebnisse haben mich wesentlich verändert. Ich habe meine kindliche Freude wieder entdeckt. Ich genieße das Leben, spüre das Leben und liebe das Leben.“