Ballerina Sarkissova postet sexy Backstage-Clips

Karina Sarkissova präsentiert sich gerne sexy. Ob in Zeitschriften, auf Events oder in den sozialen Medien. Ihren etwa 7.400 Followern auf Instagram gibt sie Einblick in ihre Welt. Neben erotischen Clips von Fotoshoots und hartem Training zeigt sie sich auch, wie sie vollkommen geschafft von der Bühne kommt und sich erst mal auf den Boden legen muss. City4U hat die Videos der Primaballerina: