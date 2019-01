Bosnier schlug Deutschen vor Disco krankenhausreif

Ein 30-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Braunau am Inn versetzte am 1. Jänner 2019 um 5:45 Uhr einem 32-jährigen deutschen Staatsbürger aus dem Bezirk Braunau bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Braunau am Inn mehrere wuchtige Faustschläge ins Gesicht, wodurch der 32-Jährige Brüche im Gesichtsbereich erlitt. Nach dem letzten Schlag sackte er bewusstlos zusammen und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf, wodurch er zusätzliche schwere Verletzungen erlitt.