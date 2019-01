Sturm sorgt für erhöhte Lawinengefahr

Der Liftbetrieb auf vielen Kärntner Bergen ist noch immer im Teilbetrieb. Am Falkert, Katschberg, auf der Turracher Höhe und Koralpe sowie in Bad Kleinkirchheim mussten bereits gestern einige Lifte stillstehen. Bevor es also auf die Bretter geht, sicherheitshalber erkundigen. Noch bis Montag soll es weiter stürmen...