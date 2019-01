Gottheit in Mexiko wurde mit Häutungen geehrt

Am linken Arm der Statue hängt hinten eine rechte Hand herunter (auf Bildern mit Pfeil markiert). INAH-Archäologin Noemi Castillo erklärte am Mittwoch, das sei ein Hinweis auf die Opferrituale für Xipe Tote. Gefangene wurden auf dem ersten Altar in gladiatorenartigen Kämpfen oder mit Pfeilen getötet und dann auf einem zweiten Altar gehäutet. Die Priester trugen die Haut der Opfer während des Rituals wie Kleidung.