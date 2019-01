Die skandalösesten Bücher aller Zeiten

Wenn Sie an skandalöse Bücher denken, fallen Ihnen vermutlich Titel wie „Fifty Shades of Grey“ ein. Aber die Geschichte von Lesestoff, der für Empörung sorgte, ist lang. Einige wurden verboten, weil in ihnen zu viel Sex oder Blasphemie steckte. Aber sogar das beliebte Kindermärchen „Der Zauberer von Oz“ wurde über viele Jahre hinweg aus öffentlichen Bibliotheken verband, da es die Frau in einer starken Führungsrolle zeigte. Heute gelten viele der folgenden Bücher als Klassiker. Das bestätigt, die Redewendung: Schlechte Werbung ist gute Werbung.