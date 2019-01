Nasenbruch für Sextäter: Mögliche Konsequenzen

Denn angezeigt wurden sowohl das Opfer der mutmaßlichen sexuellen Belästigung als auch der mutmaßliche Täter selbst. Dieser hatte - wie berichtet - in der Silvesternacht der jungen Touristin aus der Schweiz offenbar an das Gesäß gegriffen, wohl aber nicht mit der schlagkräftigen Reaktion der 21-Jährigen gerechnet. Wie die Polizei mitteilte, habe die junge Frau vermutlich „im Reflex“ dem Verdächtigen - der Asylwerber ist im Besitz einer sogenannten Aufenthaltsberechtigungskarte und besitzt damit für die Dauer seines Asylverfahrens ein Aufenthaltsrecht in Österreich - einen Schlag ins Gesicht verpasst, dabei dessen Nase getroffen und gebrochen.