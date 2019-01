Ein Österreicher heizt den „Transfermarkt“ an

Der Vorarlberger Werner Schuster indes sorgt - ungewollt - gerade dafür, dass der „Markt“ in Wallungen gerät. Schuster ist seit 2008 „Fluglehrer“ der Deutschen. Dass der 49-jährige Trainer von Olympiasieger Andi Wellinger im Sommer in die zwölfte Saison bei den Nachbarn geht, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Weshalb bei unseren Nachbarn Polens Erfolgscoach Stefan Horngacher in Stellung gebracht wird.