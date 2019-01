Immer mehr Unfälle auf Kärntens Pisten

Von der Piste direkt ins Spital: So verlief der Skitag besonders am Neujahrstag für viele Skiliebhaber – beispielsweise in Bad Kleinkirchheim. Trotz Stopptafel fuhr ein 43-jähriger Slowene von rechts kommend ohne anzuhalten in schnellem Tempo quer über den Ziehweg und kollidierte dabei frontal mit einer 49-jährigen aus Deutschland. Sie wurde schwer verletzt.