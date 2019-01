Mädchen (17) am Schutzweg von Autofahrer verletzt

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 2. Jänner 2019, um 19:20 Uhr mit seinem Pkw auf der B131 in Ottensheim und bog bei der Kreuzung mit der B127 nach links in diese ein. Dabei übersah er eine 17-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, welche auf dem Schutzweg die B127 überqueren wollte.