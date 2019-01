Pep vor Hit: „Müssen punkten, sonst ist es vorbei“

Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola, Tabellenführer gegen Titelverteidiger, Liverpool gegen Manchester City - alles schaut in England am Donnerstag auf den Super-Hit. Einer, der im Titelkampf die Weichen endgültig in Richtung der „Reds“ stellen könnte. Citys Meistertrainer Guardiola, bei dessen Team Kevin De Bruyne fraglich ist, gibt zu: „Liverpool ist derzeit das beste Team in Europa oder auf der Welt, und in Top-Form. Wir müssen punkten, sonst ist es vorbei!“