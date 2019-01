Verkehrskollaps nach heftigem Schneesturm

Verkehrschaos im Großraum Salzburg: Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr brachen Eisregen und ein heftiger Schneesturm über den Zentralraum herein. Die Folge: Lkw schafften die Anstiege nicht und blieben liegen. In der Stadt verwandelten sich die Straßen in eine spiegelglatte Bahn – Stau in allen Richtungen!