Populäre Handy-Apps schicken Privates an Facebook

Die NGO hat 34 beliebte Android-Apps unter die Lupe genommen und den von ihnen produzierten Datenverkehr untersucht. Das für die Datenschützer verstörende Ergebnis, das jüngst auch am Hackerkongress „35C3“ des Chaos Computer Clubs präsentiert wurde: 21 der 34 Apps schicken Daten an Facebook, ohne den Nutzer um Erlaubnis zu fragen. Und zwar sogar dann, wenn dieser dort gar nicht Mitglied ist. Die Datenschützer vermuten, dass es sich mit iOS-Apps nicht anders verhält. Weil Apples Betriebssystem ihnen den Zugriff auf den Datenverkehr verwehrte, konnten sie diese These allerdings nicht abschließend prüfen.