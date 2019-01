Schumi 50! Düsterer Ehrentag des „Allergrößten“

Ursache für Unfall nach wie vor unklar

Von der Familie dringt wenig hinaus. So ist auch fünf Jahre nach dem Skiunfall unweit von Meribel nichts Genaues bekannt. Warum stürzte der versierte Skifahrer am 29. Dezember 2013 auf einen Felsen? War seine Helmkamera, mit der die Polizei später den Unfall rekonstruierte, schuld an den Kopfverletzungen?