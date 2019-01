Sarg fing vor Begräbnis in Aufbahrungshalle Feuer

Gespenstisches Szenario für die Feuerwehrleute in Ysper in Niederösterreich: Dort war in der Nacht auf Mittwoch nach Mitternacht wegen eines technischen Defekts an der Kühlanlage in der Aufbahrungshalle ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen sogar auf einen Sarg über, in dem eine am Stefanitag verstorbene 79-jährige Frau lag.