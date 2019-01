Ex-Triumphator Kofler feiert sein Weltcup-Comeback

Kofler hatte sich mit der ersten Trainingsgruppe unter Andreas Felder auf die Saison vorbereitet, es aber nicht ins Weltcupteam geschafft. Nun versucht der zweifache Team-Olympiasieger über den Kontinentalcup unter Coach Andreas Widhölzl seine Form zu finden. „Andi will in den Weltcup und seine Chance für die WM nützen“, sagte Widhölzl. „Wir sind am Arbeiten, aber es ist nicht so einfach.“ Kofler habe Probleme, in der Anfahrt die optimale Hocke und Balance zu finden.