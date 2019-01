Eine Schule, die Technik und Industrie verknüpft

Die Wirtschaft ist im Aufschwung und kärntenweit wird nach qualifizierten Fachkräften gesucht. In Althofen hat man mit der ersten Industrie-HAK eine Ausbildung geschaffen, die Jugendliche in fünf Jahren perfekt auf die aktuellen Anforderungen der Industrie vorbereitet. Drei führende Unternehmen – Flex, Treibacher Industrie AG und Maschinenfabrik Springer GmbH – sind an dem Schultyp, der bisher österreichweit einzigartig ist, beteiligt. In Zukunft sollen weitere Unternehmen folgen.