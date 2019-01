Hass im Internet: Sogar Babys als Zielscheibe

Erinnern Sie sich noch an das Wiener Neujahrsbaby 2018? Es heißt Asel und seine Mutter trägt Kopftuch - das hat vor einem Jahr zahlreiche Hassposter auf den Plan gerufen. „Parasitärer Minusmensch“, „menschlicher Sch...dreck" waren noch die harmloseren Bezeichnungen. Eine Frau wurde nun deshalb wegen Verhetzung verurteilt. Richter Manfred Hohenecker verurteilte die uneinsichtige Kommentatorin in Korneuburg (NÖ) zu neun Monaten Haft - davon drei unbedingt. Was das Oberlandesgericht nun bestätigte.