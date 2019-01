FPÖ-General: Caritas als Teil der „Asylindustrie“

Die FPÖ legt bei ihrer Kritik an der Caritas nach - und die Tonart wird immer rauer. Generalsekretär Christian Hafenecker sprach am Mittwoch von „Asylindustrie“ und sagte, dass die Kirchen-NGO offenbar nun um einen Teil der Gelder aus dieser fürchte. Mit der bereits angekündigten „Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen“ (BBU) solle hingegen die Flüchtlingsbetreuung in Zukunft standardisiert werden.