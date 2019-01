Ikea beim Westbahnhof: Baustart noch heuer geplant

Informationsveranstaltung

Am Donnerstag wird der entsprechende Flächenwidmungs- und Bebauungsplan öffentlich aufgelegt, informierte die MA 21 am Mittwoch via Aussendung. Abrufbar ist er etwa online. Bis 14. Februar haben Bürger nun Zeit, schriftliche Stellungnahmen einzubringen, die dann nach Möglichkeit im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden sollen. Darüber hinaus wird es am 22. und 29. Jänner von 17 bis 19 Uhr die Gelegenheit geben, sich direkt am künftigen Standort über das Projekt und den Entwurf zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu informieren. Sowohl Vertreter der MA 21 als auch von Ikea werden über das Vorhaben sprechen.