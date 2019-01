Bürgermeister ist nach 22 Jahren noch Traumberuf

In Amt hineingewachsen

Dass er im Herbst 2017 von einem an Wahnvorstellungen leidenden Mann attackiert worden war, kratzte nie an seiner Begeisterung: „Ich habe den Vorfall gut verarbeitet.“ Bis heute ist sein Job als Bürgermeister „der Traumberuf“ geblieben, in den der einstige Landwirt hineingewachsen ist. In seine Amtszeit fielen der Umbau von Schule, Kindergarten, Gemeindeamt sowie der Neubau des Feuerwehrhauses.