2018: 1406 Einsätze für ÖAMTC-Notarzthubschrauber

Der in Salzburg stationierte Christophorus 6 wurde im vergangenen Jahr insgesamt 1.406-mal alarmiert, um Menschen in Not schnelle medizinische Hilfe zu bringen. Damit liegt die Zahl der Einsätze nur knapp hinter denen des Rekordjahres 2017 mit 1.449 Einsätzen. „Wenn ein Kind oder ein Erwachsener schwer erkrankt oder verletzt ist, kommt es auf jede Minute an“, weiß Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. „Oberstes Ziel der Notarzthubschrauber-Crews ist immer, qualitativ hochwertige medizinische Hilfe direkt und rasch zu den Patienten zu bringen.“