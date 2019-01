6 Teenager als Räuber: Opfer (25) kassiert Schläge

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf den Neujahrstag in Wien-Floridsdorf von sechs Teenagern überfallen und mit Schlägen und Tritten verletzt worden. Die Verdächtigen im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden festgenommen. Sie sollen von ihrem Opfer um 3.15 Uhr in der Schleifgasse Geld gefordert haben. Als der Mann dem nicht nachkam, schlugen sie ihm ins Gesicht und flüchteten.