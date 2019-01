Ein Neujahrskonzert mit ganz viel Humor

Musikalische Scherzereien

Diese Erkenntnis hat auch Wolfgang Bozić als musikalischen Leiter des heurigen Neujahrskonzerts geleitet. Denn neben Klassikern wie Offenbachs Ouvertüre zu „Orphée aux anfers“ und prickelnden Polkas von Johann Strauß (Vater und Sohn), standen hintergründige musikalische Scherze auf dem Programm: In Zimmermanns „Rheinischen Kirmestänzen“ scheppern und kreischen die Bläser um die Wette, Joseph Lanner zitiert sich in „Die Mozartisten“ pointenreich durch das Werk des großen Wolferls, und Leroy Anderson setzt in seinen Kompositionen dem Alltag die Narrenhaube auf - etwa im berühmten „Typewriter“: Jerry Lewis hat das Stück mit der Schreibmaschine zum unsterblichen Moment der Filmgeschichte geformt. In Graz hämmerte Leonhard Königseder den Klassiker in die Tasten.