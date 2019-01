Welche Fragen auch im neuen Jahr noch offen sind

Wie heißt es denn so schön? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So auch dieser Tage im neuen Jahr. Das erwartungsfrohe Einläuten des neuen Jahres ist aber auch Grund genug, das vergangene zu verabschieden, zurückzublicken und nachzufragen, was eigentlich aus der ein oder anderen politischen Ankündigung geworden ist. Eine Rückschau auf offene Fragen.