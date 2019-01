20 Jahre DJ Ötzi: Eine einzigartige Karriere

Weltweite Erfolge

20 Jahre ist es nun her, dass er das Kerzerl im Stephansdom anzündete und danach ins Studio fuhr. „Dort musste ich das Lied zwölf Stunden lang immer wieder singen, so lange bin ich nie wieder am Mikro gestanden“, lacht er. Die Mühe hat sich gelohnt - der Rest füllt ein eigenes Kapitel österreichischer Musikgeschichte. Mit „Hey Baby“ eroberte er nicht nur die heimischen Charts, sondern schnellte auch in der Pop-Nation Großbritannien und Australien auf Platz eins. „Dabei wollte den Song erst keiner machen. Aber das habe ich in meiner Karriere gelernt: Wenn man selbst an etwas glaubt, aber sonst keiner, dann muss man es trotzdem durchziehen.“ Auch mit dem Mega-Hit „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“ aus der Feder von Nik P. stieß er erst auf Zweifler - letztendlich stand der Song 13 Wochen lang an der Spitze der Hitparaden.