Tour de Ski: Stadlober Siebente - Sieg an Östberg

Am Donnerstag folgt im Allgäu eine Skating-Verfolgung über 10 km. Danach stehen noch zwei Rennen im Val di Fiemme auf den Programm. Bei den Herren ist Österreich vor dem Klassikrennen in Oberstdorf (14 Uhr) nicht mehr vertreten. Dominik Baldauf stieg nach seinem achten Sprintrang am Vortag ebenso aus wie Tobias Habenicht.