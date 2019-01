Lackner will „mögliche Irrwege“ aufzeigen

Bischof Schwarz wurde mit Mitte des Jahres als Bischof von Kärnten in sein Heimatbundesland versetzt. Zuvor hatte es heftige Kritik an seiner Amtsführung gegeben - bereits 2008 war das Thema zum ersten Mal auf der Tagesordnung der österreichischen Bischofskonferenz gestanden. Schwarz wird zudem eine Abhängigkeit von seiner „Schattenbischöfin“ Andrea Enzinger vorgerworfen. Ihr hatte er noch vor seinem Wechsel einen lukrativen Dienstvertrag für die Leitung des katholichen Bildungshauses in St. Georgen am Längesee gegeben. Die gelernte Volksschullehrerin aus Salzburg sollte pro Jahr 91.000 Euro verdienen und darüber hinaus einen Dienstwagen und eine Dienstwohnung erhalten.