Kim will sich Meghans Freundschaft erkaufen

Sie ist ein millionenschwerer Reality-TV-Star mit beeindruckend einflussreichem Freudeskreis. Doch Paris Hilton, Madonna und Co. sind Kim Kardashian längst nicht mehr genug. Die 38-Jährige will nun auch in royale Kreise aufsteigen. Und dafür hat die Kurven-Queen auch einen recht kostspieligen Plan ausgeheckt ...