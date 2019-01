Vor Bar geschlägert & Freundin mit Messer bedroht

Völlig ausgerastet ist ein Salzburger (22) in der Nacht zum 1. Jänner: Der Mann feierten offenbar in den Lokalen beim Atrium West und konsumierte auch reichlich Alkohol. Gegen 3 Uhr schlug er vor einer Bar einen anderen Nachtschwärmer zusammen. Da wurde er das erste Mal angezeigt. Um 6 Uhr früh musste die Polizei erneut wegen des rabiaten Mannes ausrücken. Er hatte in seiner Wohnung seiner Freundin (28) aus Mazedonien mit dem Umbringen gedroht und sie verprügelt. Die Frau erlitt mehrere Blutergüsse. Zwei Freunde der 28-Jährigen (22 und 30 Jahre alt) bedrohte er zudem mit einem Messer. Gegen den Salzburger wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Zudem darf er die gemeinsame Wohnung vorerst nicht mehr betreten.