Hoher EU-Politiker will Digitalsteuer forcieren

Österreich kündigte bereits Alleingang an

„In Österreich werden wir parallel zu den europäischen Bemühungen eine eigene Digitalsteuer einführen, um hier in Einklang mit den Plänen auf europäischer Ebene eine gerechtere Besteuerung sicherzustellen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Diese ziele besonders auf „Internetgiganten, die in Europa sehr viel Gewinn erzielen, aber oftmals kaum Steuern zahlen“, ab. „Wir kommen leider in Europa leider Gottes nicht schnell genug voran“, sagte Weber und begrüßte den Vorstoß Österreichs bei diesem Thema als „gutes Beispiel“.