Journalist Zirngast: „Bin politischer Gefangener“

Die türkische Justiz wirft Zirngast vor, Mitglied einer Terrororganisation, der „illegalen bewaffneten Organisation TKP/K“ (Die Abkürzung steht für Kommunistische Partei der Türkei/Funke; Anm.), zu sein. Bei seiner Festnahme seien die Polizisten aber „nicht reingestürmt, sondern locker hereinspaziert, ohne Waffe im Anschlag“, erinnert sich der 29-Jährige an jenen Tag im September, als es um 6 Uhr früh an der Tür seiner Wohnung in Ankara klopfte. „Geht man so in die Wohnung, in der sich angeblich gefährliche Terroristen aufhalten?“ Die Beweise der Anklage - die Anklageschrift umfasst 120 Seiten - seien schwammig, auch wenn sein Telefon sowie jene dreier weiterer Personen fünf Monate lang abgehört worden seien.