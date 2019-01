Verrückt! So weckt Costa seinen Bruder zu Neujahr

Geht es um Diego Costa, können wir uns sicher sein, dass etwas Unerwartetes immer in der Luft liegt. Verrückte Sachen machte er neben und auf dem Spielfeld (man denke dabei nur an seine Beißattacke gegen Evertons Gareth Barry). Diesmal zeigte er auf seiner Instagram-Seite, dass er sich 2019 auch nicht verändern wird: Der Spaß liegt an erster Stelle. Der Brasilo-Spanier von Atletico Madrid weckte seinen Bruder mit mehreren Böllern in einem Topf auf…