Betrug: Villacher überwies 600 Euro nach Nigeria

Damit die Ware aber von einem Abholagenten geholt werden könne, müsse der Verkäufer noch mehrere hundert Euro via „Western Union“ auf ein Konto in Nigeria überweisen. Der 47-Jährige kam dieser wie auch noch einer zweiten Zahlungsanweisung über eine Bargeldtransfer-Firma nach, in der von einer Versicherung die Rede war. Erst beim dritten Anlauf wurde er skeptisch und wandte sich an die Polizei.