Mit Motorschlitten zehn Meter in Wald gestürzt

„Am Dienstagnachmittag war ein 25-jähriger Techniker aus Neukirchen mit einem Motorschlitten im Obersulzbachtal in Neukirchen unterwegs. Eine 49-jährige Arbeitskollegin aus Klagenfurt saß mit am Motorschlitten. Bei einer durch einen Schneerutsch erschwert passierbaren Stelle musste der Lenker das Gefährt anhalten, wobei das Fahrzeug auf der schneeglatten Straße zehn Meter über steiles Gelände in den Wald rutschte“, so ein Polizist.