Schumachers Ehefrau mit emotionaler Botschaft

„Blick wieder auf Siege lenken“

„Michael kann stolz sein auf das, was er erreicht hat, und wir sind es ebenfalls“, so Corinna in der Botschaft an die Fans des siebenfachen F1-Weltmeisters. „Deshalb erinnern wir an seine Erfolge durch die Ausstellung Michael Schumacher Private Collection in Köln, durch die Veröffentlichung von Erinnerungen in sozialen Medien oder durch die Fortsetzung seiner gemeinnützigen Arbeit durch die Keep Fighting Foundation. Wir möchten damit den Blick wieder auf seine Siege, seine Rekorde und seinen Jubel lenken.“