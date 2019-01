Bub (11) und Erwachsener kollidieren auf Skipiste

Derzeit herrscht auf vielen Pisten im Land Hochsaison. Und nicht alle Skifahrer und Skifahrerinnen beherrschen ihre Geräte so, dass sie auch schnell reagieren können, wenn es einmal brenzlig und eng auf der Piste wird. Teils schlimme Skiunfälle sind die Folge. Der Rettungskräfte und Hubschrauber stehen im Dauereinsatz. So auch bei einem Zusammenstoß am Neujahrstag zwischen einem elfjährigen deutschen Buben und einem 56-jährigen Tiroler in Osttirol in Außervillgraten. Der 56-jährige Einheimische erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich der Schulter und des Unterschenkels. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung Sillian wurde er ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen und stationär aufgenommen. Der Elfjährige Junge blieb unverletzt.