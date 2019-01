Ex-Fußball-Star Xabi Alonso droht lange Haftstrafe

Kein Deal mit Behörde

Anders als andere Spitzenfußballer (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi) in Spanien will der Ex-Profi sich nicht auf einen Deal mit der Steuerbehörde einlassen. Er will sich verteidigen: „Wenn ich Zweifel an meiner Unschuld hätte, würde ich es nicht tun“, erklärte Alonso.