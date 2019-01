Saunahütte ist in Flammen aufgegangen

In Flammen aufgegangen ist Mittwochnachmittag eine Privatsauna eines Hoteliers in Bad Kleinkirchheim. Die Holzhütte ist niedergebrannt. Wie das kleine Haus in Vollbrand geraten konnte, ist noch unbekannt. Die Brandermittlungen laufen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 45.000 Euro. Das Feuer wurde von vier örtlichen Feuerwehren gelöscht.