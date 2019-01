Angreifer von Manchester soll psychisch krank sein

Der Angreifer ging in der Silvesternacht mit einem Küchenmesser mit 30 Zentimeter langer Klinge auf Passanten los - er verletzte dabei eine Frau und einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren am Unterleib und im Gesicht. Die Opfer mussten im Spital behandelt werden. Ein Polizeibeamter wurde ebenfalls verletzt. Er erlitt eine Stichwunde an der Schulter, konnte aber nach medizinischer Behandlung bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.