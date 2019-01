Großbrand wütete auf Industrieareal: Hund gerettet

Großbrand in den ehemaligen Steyr-Werken in Oberösterreich: Sieben Feuerwehren kämpften am Dienstagabend gegen die Flammen in dem großen Firmengebäudekomplex in Neuzeug in Sierning. Der Brand entstand im ersten Obergeschoß, verletzt wurde niemand. Auch ein Hund konnte rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet werden.