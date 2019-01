Eisbullen erneut von den Haien vernascht

Zu Beginn des Mittelabschnitts brachte Lammers die Innsbrucker in Front, was die Eisbullen für den Rest des Spiels sichtlich verunsicherte. Zwingende Torchance: Fehlanzeige. Erst 44,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit machte Raffl den Ausgleich. Dafür, dass es erneut nicht zum Sieg reichte, sorgte Haie-Verteidiger Ross, der in der letzten Minute der Verlängerung das 2:3 machte.