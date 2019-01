EBEL-Toptrio startet erfolgreich ins neue Jahr

HC Innsbruck siegte in Salzburg mit 3:2 nach Verlängerung, die Black Wings Linz feierten in Znojmo einen 8:5-Sieg und Dornbirn bezwang HCB Südtirol mit 3:2. Der VSV und Zagreb haben damit schon vor den letzten zehn Runden des Grunddurchgangs auch rechnerisch keine Chance mehr auf einen Platz in der Pick-Round der besten sechs Mannschaften.