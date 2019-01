Schweizer Kickerinnen: Mit Liebe ins neue Jahr

In der Meisterschaft Konkurrentinnen

Der „Schweizer Illustrierten“ gewährten die beiden jetzt Einblicke in ihr privates (Liebes-)Glück, und zwar in London. Dort wohnen nämlich beide und gehen ihrem Beruf nach. Allerdings bei unterschiedlichen Arbeitgebern. Bachmann kickt für Chelsea, Lehmann seit Sommer für Konkurrent West Ham. In der Meisterschaft sind also Konkurrentinnen - der Liebe tut das keinen Abbruch. „Zu Beginn verstanden wir uns einfach gut. Plötzlich schauten wir uns aber etwas anders an. Da war‘s bereits um uns geschehen“, erinnert sich Lehmann an den Beginn der Beziehung.