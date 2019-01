96 Menschen starben auf Oberösterreichs Straßen

Mit 400 tödlich verunglückten Menschen im Vorjahr - 14 weniger als 2017 - verzeichneten Innen- und Verkehrsministerium erneut die bisher absolut niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen anno 1950. Eine Zunahme bei den Verkehrstoten gab es in Niederösterreich (plus sechs), Oberösterreich (plus 14), Tirol (plus sieben) und Vorarlberg (plus zwei). In keinem anderen Bundesland ist somit die Zahl der Unfalltoten so stark gestiegen wie in Oberösterreich.