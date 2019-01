Silvesterparty endet mit Kopftreffer aus Gewehr

Die drei Männer aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich (47, 49 und 62 Jahre alt) begrüßten zunächst ausgiebig das neue Jahr im Partyraum eines Hauses in Rohrbach an der Lafnitz. Gegen 5 Uhr wollte der 49-Jährige dem 62-Jährigen sein Flobertgewehr verkaufen. Als der Älteste mit dem Gewehr hantierte, löste sich aus noch ungeklärtem Grund ein Schuss in Richtung Decke des Raums.