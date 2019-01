Feuchtfröhlich ins Katerfrühstück

Dass selbst kräftiger Regen die Partylaune in der Silvesternacht am Residenzplatz nicht trüben konnte war klar. So hielten doch die Dancing-Stars Manuela Stöckl und Florian Gschaider, sowie die Band Salzburger Nockerl Einheimische wie Touristen auf Trab. Und als dann die Linzer Kultband Attwenger Hits wie „Oida“ von der Bühne schmetterten, und Christian Czech seine Raketen vom Mönchsberg abfeuerte, war keiner mehr zu bremsen.