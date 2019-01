Zweitwohnsitzregeln ohne Ausnahmen

Ohne Jugend keine Gemeinschaft

„Die Jugend ist die Zukunft. Wenn sie ihren Lebensmittelpunkt nicht nahe ihrer Heimat gründen kann, leidet darunter das gesamte soziale Netz und damit die Gemeinschaft in den Orten. Leben gibt es in den Gemeinden nur mit einer funktionierenden Gemeinschaft, in der alle Generationen eine Perspektive haben. Die Jungen haben oftmals eine bessere Ausbildung als die Generation vor ihnen, dennoch haben sie es häufig schwerer, aus eigener Kraft in der Region Fuß zu fassen. Die Immobilienpreise dürfen sich nicht mehr so wie in der Vergangenheit weiterentwickeln. Das Land nutzt jetzt alle Möglichkeiten, um entschlossen gegenzusteuern“, so Schwaiger abschließend.