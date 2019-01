Kugelbomben-Tragödie: Ganzer Ort trauert um David

Eberschwang steht unter Schock

In Eberschwang ist die Bestürzung über den Tod von David M. groß. „Die ganze Familie ist in örtlichen Vereinen aktiv und stark in der Gemeinde verwurzelt“, sagt Bürgermeister Josef Bleckenwegner, der beim Neujahrsfeiern in der Steiermark von der Tragödie erfuhr. „David war bei uns in der Faschingsgilde mit seiner Schwester und seien Eltern. Dieses Unglück ist für uns ein riesiger Schock, unsere Gedanken sind bei der Familie“, sagt Michael Andessner, Präsident der Faschingsgilde Eberschwang, wo David mit seiner Schwester im Jahr 2017 die „Feuerprobe“ auf der Bühne hatte, ihre Eltern als Prinzenpaar einführte und sich die Kinder wünschten, dass diese im richtigen Leben bald heiraten - diesen Wunsch erfüllten die Eltern den Kindern und sich selbst wenig später auch.